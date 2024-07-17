В Рязани на улице 2-я Линия вводят одностороннее движение

С 6 августа на участке улицы 2-я Линия от ул. Ленинского комсомола до д. 38 по ул. Стройкова будет введено одностороннее движение. Изменения связаны с проведением дорожно-строительных работ, сообщается на сайте мэрии.

На этом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки, а также знаки, запрещающие стоянку транспорта. Автомобили, припаркованные в зоне действия знаков, будут эвакуироваться.

Администрация города Рязани просит водителей быть внимательными и учитывать изменения в организации движения.