Среда, 17 июля, 2024

В Рязани на улице 2-я Линия вводят одностороннее движение

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от mamewmy на Freepik

С 6 августа на участке улицы 2-я Линия от ул. Ленинского комсомола до д. 38 по ул. Стройкова будет введено одностороннее движение. Изменения связаны с проведением дорожно-строительных работ, сообщается на сайте мэрии.

На этом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки, а также знаки, запрещающие стоянку транспорта. Автомобили, припаркованные в зоне действия знаков, будут эвакуироваться.

Администрация города Рязани просит водителей быть внимательными и учитывать изменения в организации движения.

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