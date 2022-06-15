В Рязани на ремонт дорог дополнительно выделят почти миллиард рублей

Во вторник, 14 июня, на заседании комитета по бюджету и налоговой политики Рязанской Гордумы депутаты рассмотрели изменения в бюджет. Доходы и расходы увеличиваются благодаря поступлениям средств из регионального бюджета в размере 3,4 млрд руб. Из них почти миллиард направят на ремонт дорог. Дополнительные средства на дорожное хозяйство выделили по поручению врио губернатора Рязанской области Павла Малкова.

300 млн руб. направят на возведение Западного канализационного коллектора, 280 млн руб. – на благоустройство общественных территорий.

Средства заложены на строительство образовательной инфраструктуры. Так, 218,4 млн руб. выделили на строительство детского сада в Кальном, 281,3 млн – на строительство школы у ЖК «Олимпийский», 214,1 млн – на строительство детского сада в Семчине, 114,5 млн – на возведение школы в Кальном.

Средства в размере 180 млн руб. заложены также на строительство артезианских скважин и реконструкцию станции водоподготовки. На выплаты педагогам за классное руководство выделено 160,3 млн руб., на обеспечение детей-сирот жильём – 130 млн, на благоустройство дворов – 100 млн.

Окончательное решение по внесению изменений в бюджет примут депутаты Рязанской городской Думы на заседании.