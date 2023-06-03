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В Рязани на Почтовой заметили наряды полиции

7info7

В ночь на 3 июня на улице Почтовой в Рязани заметили несколько нарядов полиции. Фото поделились очевидцы.

По всей видимости, полицейские осуществляли охрану порядка на одной из самых многолюдных улиц города.

В Рязани на Почтовой заметили наряды полиции
В Рязани на Почтовой заметили наряды полиции

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