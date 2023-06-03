В Рязани на Почтовой заметили наряды полиции

Житель Белгородской области записал смелое обращение после мощного прилета по Шебекино. Видеозапись появилась в распоряжении телеграм-канала SHOT. На кадрах пожилой мужчина сказал, что его не напугать. «Не боюсь. Ни грамма», – заявил автор видеозаписи. При этом белгородец стоял на фоне гигантского столба дыма после обстрела со стороны Украины.