В Рязани на Почтовой заметили наряды полиции

В телеграм-канале SHOT появились подробности истории с жителем Липецка, который прыгал по балконам многоэтажки в обнаженном виде.
Ранее сообщалось, что мужчину жестко задержали сотрудники полиции и МЧС.
Выяснилось, что главный герой видео — 29-летний гражданин Украины. Накануне случившегося он употреблял наркотики.
«Обнаженная мадам на видео — его девушка-молдаванка, употреблявшая вместе...
При обстреле села Соболевка Валуйского городского округа погибли два человека, сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, украинские военные вели огонь по населенному пункту из «Града».
«Два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов», – уточнил Гладков.
Глава региона также рассказал...
Житель Белгородской области записал смелое обращение после мощного прилета по Шебекино.
Видеозапись появилась в распоряжении телеграм-канала SHOT. На кадрах пожилой мужчина сказал, что его не напугать.
«Не боюсь. Ни грамма», – заявил автор видеозаписи.
При этом белгородец стоял на фоне гигантского столба дыма после обстрела со стороны Украины.
Жители Белгородского района обратили внимание на громкий звук, похожий на взрыв, пишет портал «Открытый Белгород».
Инцидент произошел днем в пятницу. По словам очевидцев, вскоре после этого в небе поднялись клубы дыма.
Точная причина случившегося не уточняется. Власти пока не комментировали ситуацию.
Заместитель губернатора Белгородской области Елена Батанова объяснила, зачем уехавшим из Шебекино проходить регистрацию, пишет «Бел.Ру».
По ее словам, в регионе сложилась непростая ситуация, многие пребывают в пункты временного размещения. Чиновница уточнила, что регистрируются те, кто проживает у родственников и знакомых.
«Нам необходимо знать, какое количество людей на сегодняшний день...