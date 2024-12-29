В Рязани на площади Победы продолжаются предпраздничные гуляния

В Рязани на площади перед МКЦ, на территории проведения тематической ярмарки проходят праздничные мероприятия «Зима, зима, как ты прекрасна». Рязанцев и гостей города приглашают за новогодним настроением.

Посетителей ярмарки ждут концерт, конкурсы и игры. Артисты предложат хором исполнить популярные песни о зиме, вспомнить любимые фильмы новогодней тематики, поделиться воспоминаниями о необычных историях. Организаторы обещают каждому участнику подарить новогоднее настроение и самые положительные эмоции.

Праздник также состоится 30 декабря на площади перед МКЦ с 17:30 до 19:00.

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