Понедельник, 23 сентября, 2024

В Рязани на месте захоронения погибшего на СВО полковника Ульянова открыли памятник

Автор: Валерия Мединская

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В Рязани на месте захоронения полковника Владимира Ульянова, который погиб в зоне проведения специальной военной операции, установили памятник. Об этом сообщило издание КП-Рязань.

Открытие памятника приурочили к трагической дате. 19 сентября – ровно два года со дня гибели Ульянова. В церемонии приняли участие его родные и сослуживцы.

Владимир Ульянов – выпускник училища ВДВ. Проходил службу в горячих точках, где занимался контрразведкой. Отдать дань уважения воину пришли ветераны и сотрудники Минобороны, департамента военной контрразведки ФСБ России и регионального Управления ФСБ.

Отметим, что в Рязани есть ещё одно место, которое хранит память о полковнике Владимире Ульянове — на фасаде школы №51 установлена мемориальная доска.

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