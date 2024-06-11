Вторник, 11 июня, 2024

В Рязани на Куйбышевском шоссе обнаружили дерево, съеденное шелкопрядом

Автор: Кристина Аманн

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На Куйбышевском шоссе рязанцы сняли на видео дерево, которое, как сообщается, объел шелкопряд. Ролик выложили в группу Rzn life.

На правительственном часе в облдуме замминистра природопользования региона Андрей Машинистов отметил, что обработку рязанских лесов от непарного шелкопряда планируют закончить в июне. Об этом пишет в Telegram-канале «РЯЗИНФОРМБЮРО».

Предполагается обработать более пяти тысяч гектаров леса. Однако отмечается, что процедура может подавить численность вредителя, но не уничтожить его полностью.

Замминистра сообщил, что сейчас обработали порядка 1 тысячи гектара. Работы начали с участков около Криуши.

Также Андрей Машинистов отметил, что майские морозы помогли в борьбе с шелкопрядом, в этом году его меньше, чем в прошлом.

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