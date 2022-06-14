В Рязани на «Кремлёвских вечерах» звучали песни Анатолия Новикова

Как провести незабываемые выходные? Конечно же, посетить фестиваль «Кремлевские вечера» в Рязани. Основное торжество «Кремлёвских вечеров» проходило на главной сцене, уютно расположившейся во внутреннем дворике Рязанского Кремля. Слушатели по-летнему облюбовали покрытую сочной зеленью лужайку, воспользовавшись легкими покрывалами для создания дополнительных посадочных мест. В «Трапезной» и «Буфете» моментально улетучилась церковная выпечка, а лотки с мороженным не успевали наполняться.

Вдоль ограждения, примыкающего к Успенскому Собору, как бы невзначай, растянулась биографическая экспозиция Анатолия Новикова — народного артиста СССР, родившегося на Рязанской земле в конце 19 в. Получив первоначальное образование в родном городе Скопине, Анатолий Григорьевич продолжил обучение в Москве. В последующем, благодаря трудам и таланту, Новиков становится родоначальником становления такого жанра, как советская песня; более 600 композиций, пропитанных патриотизмом и любовью к родине, появились на свет – среди них «Смуглянка», «Песня о Котовском», оперетта «Василий Теркин». Об одном из значимых для себя произведении – «Эх, дороги» — так высказался когда-то маршал Советского Союза Жуков: «Это бессмертные песни! Почему? Потому что в них отразилась большая душа народа.»

Произведения Анатолия Григорьевича прозвучали в исполнении легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, при участии Рязанского государственного академического хора имени Евгения Попова.

Одним из приглашенных гостей, прибывших поздравить рязанцев, был правнук народного артиста СССР Новикова – Григорий Петушков. В своей речи он так напомнил о великом вкладе наших земляков – Анатолии Новикове и Александре Александрове – «Создали уникальный бренд советской песни». Помимо этого, Григорий Петушков обнародовал известие о скором выборе места для открытия памятника советской советской песне, не исключив возможность, что это произойдет на Рязанской земле.