В Рязани на клумбы у памятников начали высаживать цветы

В Рязани продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. 5 мая на клумбы в сквере имени В. Ф. Маргелова, площади Победы высадили фестуку. Это растение не боится заморозков.

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На площади Победы фестука – часть Георгиевской ленты из цветов. На памятнике воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на Серёжиной горе высадили бархатцы.

Работы по посадке цветов продолжатся 6 мая. Бархатцы посадят у памятников участникам войны в поселках Борки, Никуличи, Недостоево, Керамзаводе. На площади Победы появится пятиконечная звезда из красной герани. Высадка цветов будет продолжена, когда отцветут тюльпаны. Всего в этом сезоне Рязань украсят около 400 тыс. однолетников. За растениями будут регулярно ухаживать – поливать, рыхлить, при необходимости производить подкормку.