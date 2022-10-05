В Рязани на Южной окружной сгорела ГАЗель

На 195-ом километре Южной окружной дороги в Рязани сгорела ГАЗель. По данным пресс-службы МЧС, пострадал мужчина, его личность устанавливается. Пострадавшего осмотрели врачи скорой помощи.

Сигнал о возгорании грузовика поступил в экстренные службы в 9:39. На 10 утра площадь пожара составляла 4 квадратных метра. На месте происшествия работала одна единица техники и 7 человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано в 9:59.

О причинах случившегося информации нет.

В публикации в группе ДТП и ЧП Рязань ВКонтакте отмечалось, что движение на этом участке было парализовано в обе стороны.

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