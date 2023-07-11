В Рязани на фестивале «Малина» выступит Хабиб

На ежегодном рязанском фестивале «Малина» 15 июля в селе Новоселки Рыбновского района выступит известный певец Хабиб.

Как сообщает официальная группа мероприятия, хедлайнер музыкальной программы Хабиб исполнит главный летний хит «Ягода малинка» на главной сцене праздника.

Кроме этого, гостей фестиваля ждут лекторий, мастер-классы, малиновый базар с локальными продуктами от местных жителей и крафт-маркет с сувенирами.

Добраться до «Малины» можно будет на дополнительном коммерческом транспорте от «Декатлона». Отправление из Рязани в Новоселки будет происходить в 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00. Из села Новоселки до ТРЦ «Премьер» – в 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:30. Рейсы из Рыбного в Новоселки будут в 11:30, 12:00, обратно – в 19:30 и 20:00.

Возрастное ограничение 0+.