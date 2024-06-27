Четверг, 27 июня, 2024

В Рязани на ДТП приезжала пожарная и скорая

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/voditelrzn62

В Рязани произошло ДТП на улице Солнечной. 26 июня фото с места происшествия опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Автор поста пишет, что на ДТП приехала пожарная и скорая. Других подробностей происшествия пока нет.

В Рязани на ДТП приезжала пожарная и скорая

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Стало известно, какие законы вступают в силу с 1 июля

Камера видеонаблюдения в Рязани сняла мужчину, который врезался в шлагбаум

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин 20 лет назад

В Рязани грузовик наехал на велосипедиста

27 июня в Рязани перекроют участок дороги

В Новомичуринске женщина едва не пострадала из-за воспоминаний о бывшем возлюбленном

Вассерман прокомментировал возможные сроки начала третьей мировой войны

ДТП с маршруткой произошло на Московском шоссе Рязани

В Рязани прошли соревнования по фиджитал-футболу

Минтруд Рязанской области рассказал о мерах поддержки граждан с инвалидностью

Введут войска: Арестович* раскрыл план Запада по Украине

В Рязани открылась уникальная выставка Русского музея

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Стало известно, какие законы вступают в силу с 1 июля

Новости мира
О них рассказал председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин.

Камера видеонаблюдения в Рязани сняла мужчину, который врезался в шлагбаум

Новости Рязани
Инцидент случился 26 июня.

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин 20 лет назад

Новости мира
Спустя более двадцати лет оперативники вновь допросили важных свидетелей. При проверке данных учётов удалось обнаружить предполагаемого подозреваемого.

В Рязани грузовик наехал на велосипедиста

Новости Рязани
Велосипедист получил серьезные травмы головы.

27 июня в Рязани перекроют участок дороги

Новости Рязани
Это связано с аварийным ремонтом участка тепловых сетей по улице Грибоедова.