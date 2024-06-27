В Рязани на ДТП приезжала пожарная и скорая

В Рязани произошло ДТП на улице Солнечной. 26 июня фото с места происшествия опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Автор поста пишет, что на ДТП приехала пожарная и скорая. Других подробностей происшествия пока нет.
В Рязани произошло ДТП на улице Солнечной. 26 июня фото с места происшествия опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Автор поста пишет, что на ДТП приехала пожарная и скорая. Других подробностей происшествия пока нет.
Популярные материалы
Последние публикации
Возрастное ограничение: 16+