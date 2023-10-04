В Рязани на 81-м году жизни скончался художник Николай Горазеев

На 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался художник Николай Горазеев. Об этом сообщили в Рязанском областном научно-методическом центре 4 октября.

Николай Горазеев — полковник внутренней службы в отставке. Работал в науке — был доцентом Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидатом экономических наук, профессор Рязанского филиала МИЭМП.

— Николай Георгиевич участвовал в создании областного клуба художников-любителей, около сорока лет был его членом и постоянным участником всех выставок. Все, чем занимался Николай Георгиевич, он называл неделимым творческим процессом, в его арсенале около 150 научных работ, сотни картин. Любимым жанром художника был пейзаж. И именно рязанский. Ему приходилось писать самые разные уголки нашей страны, но любовь к родному краю Николай Георгиевич считал главной темой своего творчества, — пишут о Горазееве коллеги.

Прощание с художником пройдёт 5 октя，бря в 10.00. Отпевание начнётся чуть раньше в Скорбященском храме Рязани.

7info выражает соболезнования родным, близким, ученикам и коллегам Николая Горазеева.