Среда, 4 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани на 81-м году жизни скончался художник Николай Горазеев

7info7

На 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался художник Николай Горазеев. Об этом сообщили в Рязанском областном научно-методическом центре 4 октября.

Николай Горазеев — полковник внутренней службы в отставке. Работал в науке — был доцентом Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидатом экономических наук, профессор Рязанского филиала МИЭМП.

— Николай Георгиевич участвовал в создании областного клуба художников-любителей, около сорока лет был его членом и постоянным участником всех выставок. Все, чем занимался Николай Георгиевич, он называл неделимым творческим процессом, в его арсенале около 150 научных работ, сотни картин. Любимым жанром художника был пейзаж. И именно рязанский. Ему приходилось писать самые разные уголки нашей страны, но любовь к родному краю Николай Георгиевич считал главной темой своего творчества, — пишут о Горазееве коллеги.

Прощание с художником пройдёт 5 октя，бря в 10.00. Отпевание начнётся чуть раньше в Скорбященском храме Рязани.

7info выражает соболезнования родным, близким, ученикам и коллегам Николая Горазеева.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах