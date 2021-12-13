В Рязани мужчина обещал убить администратора хостела, не дождавшись массажа

В Рязани завели уголовное дело на 26-летнего мужчину. Он обвиняется в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, молодой человек находился в хостеле, где употреблял спиртное. Постоялец поинтересовался у 28-летнего администратора заведения, какие дополнительные услуги он может получить. Выяснилось, что посетителям делают массаж.

Подозреваемый передал деньги и стал ждать. Через некоторое время мужчина потерял терпения и пошёл разбираться, почему не получил обещанное. Потерпевший сказал, что передал деньги массажистке., но она пока не дошла до номера.

Реклама

Посчитав, что его хотят обмануть, посетитель накинулся на администратора и начал душить, поясняя, что расправится с ним за его поступок.

За угрозу убийством уголовный кодекс предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.