Пятница, 8 ноября, 2024
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В Рязани мужчина незаконно получил более миллиона рублей командировочных

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Кристина Аманн
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В Рязани мужчина предоставлял в бухгалтерию документы на компенсацию расходов в командировке, хотя фактически он работал из дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По данным следствия, мужчину отправляли в командировки в Москву и Московскую область. Однако он либо работал из дома, либо ездил только на один день и возвращался домой. Он предоставлял в бухгалтерию документы на компенсацию расходов на проживание в несуществующей гостинице, на проезд в поезде 25 раз. В общей сложности  сотруднику выплатили миллиона рублей.

Теперь мужчину обвиняют в мошенничестве. Дело направили в суд.

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