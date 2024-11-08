В Рязани мужчина незаконно получил более миллиона рублей командировочных

В Рязани мужчина предоставлял в бухгалтерию документы на компенсацию расходов в командировке, хотя фактически он работал из дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По данным следствия, мужчину отправляли в командировки в Москву и Московскую область. Однако он либо работал из дома, либо ездил только на один день и возвращался домой. Он предоставлял в бухгалтерию документы на компенсацию расходов на проживание в несуществующей гостинице, на проезд в поезде 25 раз. В общей сложности сотруднику выплатили миллиона рублей.

Теперь мужчину обвиняют в мошенничестве. Дело направили в суд.