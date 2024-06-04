Вторник, 4 июня, 2024

В Рязани мошенник взял деньги за «закрытие» уголовного дела

Автор: 7info

Опубликовано

Железнодорожным МСО г. Рязани СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении одного жителя областного центра, а также по статье «Покушение на дачу взятки» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ) в отношении другого.

Как сообщает следствие, первый фигурант дела, введя в заблуждение второго о наличии у него знакомых в правоохранительных органах, получил от него 620 тысяч рублей за якобы содействие в прекращении уголовного дела. Деньги мошенник оставил себе, не собираясь никому их передавать.

В настоящее время оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники районного отдела УМВД России по Рязанской области. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

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