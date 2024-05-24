В Рязани могут объединить ОКБ и перинатальный центр

В Рязани планируется объединить ОКБ и перинатальный центр, сообщает телеграм-канал «Рязинформбюро».

По данным источника, объединённое медицинское учреждение возглавит главврач «перинаталки» Олег Шалаев.

Место главврача Рязанской ОКБ остаётся вакантным после ухода Андрея Карпунина. Ранее сообщалось, что клинику возглавит Шалаев. Теперь появилась новая информация о возможном объединении.

Отметим, что процессы объединения больниц и поликлиник в Рязанской области идут уже некоторое время. В частности, ранее к ОКБ присоединили поликлинику № 10, располагающуюся в Московском районе Рязани.