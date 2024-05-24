Пятница, 24 мая, 2024

В Рязани могут объединить ОКБ и перинатальный центр

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани планируется объединить ОКБ и перинатальный центр, сообщает телеграм-канал «Рязинформбюро».

По данным источника, объединённое медицинское учреждение возглавит главврач «перинаталки» Олег Шалаев.

Место главврача Рязанской ОКБ остаётся вакантным после ухода Андрея Карпунина. Ранее сообщалось, что клинику возглавит Шалаев. Теперь появилась новая информация о возможном объединении.

Отметим, что процессы объединения больниц и поликлиник в Рязанской области идут уже некоторое время. В частности, ранее к ОКБ присоединили поликлинику № 10, располагающуюся в Московском районе Рязани.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Солотче поймали подростка на спортбайке

Новости Рязани
Спортивные мотоциклы предназначены исключительно для использования на специально оборудованных площадках, передвижение на них на дорогах общего пользования запрещено.

В России предложили сократить рабочую пятницу для женщин

Новости мира
Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минтруда Антону...

Почти 6 тысяч банок и бутылок сдали пассажиры в фандоматы на вокзалах Рязани

Новости Рязани
Аппараты по приему пластиковой и металлической тары были установлены на вокзалах Рязани в ноябре 2023 года.

Замначальника УФСИН Мособласти арестовали по делу о взятке с рязанским следом

Новости Рязани
Суд принял решение об аресте обвиняемого до 20 июля 2024 года.

В Тверской области поймали педофила за порно с 10-летней девочкой

Новости мира
В Торжке Тверской области задержали 45-летнего слесаря, который снимал...