В Рязани могут изменить проект застройки посёлка Шпалозавода

Проект застройки Шпалозавода в Рязани могут изменить. Об этом 12 мая в ходе публичного отчёта перед жителями заявил зампред регионального правительства Евгений Беленецкий.

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Как заявил Беленецкий, вопрос строительства там многоэтажек ещё не решён. Для обсуждения предстоящих работ необходима встреча с девелопером. Решение о параметрах застройки будет принято после совместного анализа проекта.

Отметим, что в посёлке Шпалозавода хотят построить сразу несколько семиэтажек. Предполагается, что их будет 16.