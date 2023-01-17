Вторник, 17 января, 2023
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В Рязани многодетным семьям предложат новые земельные участки

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Новый перечень земельных участков, свободных от прав третьих лиц, предназначенных для предоставления многодетным семьям, был одобрен на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В него вошли 56 участков, расположенных в районе Дягилево, а также в районе села Букрино Рязанского района и села Пальные Рыбновского района. Земельные участки были в пользовании Дирекции благоустройства города. Проведены работы по их межеванию для дальнейшего предоставления многодетным семьям.

Окончательное решение по вопросу примет Рязанская городская Дума.

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