В Рязани мигранты сожгли в автомобиле управляющего кафе

В Рязани мигранты убили своего соотечественника, мужчину сожгли в его автомобиле. Подробности случившегося обнародовала пресс-службе следственного управления СК РФ по Рязанской области.

22 мая в салоне сгоревшей машины недалеко от станции Лесок был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Рязанскими следователями возбуждено дело об убийстве. Следственно-оперативным путём установлено, что трое иностранных граждан под предлогом доставки еды из кафе заманили владельца кафе и напали на него. После этого они поместили потерявшего сознание потерпевшего в автомобиль, подожгли его и скрылись с места преступления.

Через несколько дней подозреваемых в убийстве задержали. Их взяли под стражу, в ближайшее время злоумышленникам предъявят обвинение.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, — говорится в сообщении ведомства.