В Рязани мигранта осудили за убийство сослуживца

Суд в Рязани признал уроженца Узбекистана 1989 года рождения виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следствие и суд установили, что 4 апреля 2020 года мигрант пришёл на остановку общественного транспорта около предприятия, где он и его родственники работали грузчиками. Мужчина собирался поговорить с сослуживцем, считая, что тот создаёт проблемы.

Спокойно поговорить не получилось — за остановкой обвиняемый повалил оппонента на землю и жестоко избил. К избиению также присоединился один из родственников обвиняемого, пришедший вместе с ним для разговора с обидчиком.

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Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли — через несколько дней он скончался в больнице.

суд признал мигранта виновным и приговорил его к 8,5 годам колонии строго режима. Также заключённый выплатит жене погибшего полмиллиона рублей компенсации.

Дело отношении родственника, принимавшего участие в избиении, расследуется.

Приговор не вступил в законную силу.