В Рязани медики спасли женщину с многоплодной беременностью

Медики гинекологического отделения рязанской «скорой» спасли женщину с многоплодной беременностью. На фоне нормальной маточной беременности у неё развилась ещё и внематочная, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Такое возможно при одновременном оплодотворения двух или более яйцеклеток. Пациентку доставили в больницу, ей сделали УЗИ. В ходе исследования диагностирована маточная беременность, соответствующая восьми неделям беременности. Женщине было показано экстренное оперативное лечение. Во время операции врачи удалили левую маточную трубу, кисту левого яичника, затем осушили брюшную полость пациентки.

— Были приняты меры для поддержания нормального протекания беременности, в послеоперационном периоде проведена терапия, направленная на сохранение беременности с применением гестагенов (гормональных препаратов). В послеоперационном периоде выполнено контрольное УЗИ органов малого таза, — говорится в сообщении.

Сейчас беременность у женщины прогрессирует. Медикам удалось не только спасти жизнь пациентки и её ребёнка, но и сохранить репродуктивную функцию.