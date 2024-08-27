В Рязани медики БСМП спасли мужчину с ножевым ранением сердца

В Рязани хирурги Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) спасли жизнь мужчине, который получил проникающее ножевое ранение левого желудочка сердца. Об этом сообщил официальная страница клиники ВКонтакте.

По словам главного врача БСМП Сергея Тарасенко, в большинстве случаев подобные ранения оказываются смертельными из-за шокового состояния и большой кровопотери пострадавшего. Однако в этот раз все службы сработали на отлично.

Со скорой помощи в БСМП поступило сообщение о том, что везут больного с ранением сердца. Мужчину быстро доставили в больницу. Он находился в состоянии геморрагического шока, пациента немедленно транспортировали в операционную. Там дежурная хирургическая бригада ушила повреждение в левом желудочке.

Сергей Васильевич отметил, что сама операция не является сверхсложной, но огромное значение имеют опыт и профессиональная интуиция хирурга. Важно уложиться в так называемые «бриллиантовые минуты» и «золотой час», чтобы вовремя доставить пациента в операционную.

В БСМП чётко отработана система оказания экстренной противошоковой помощи пациентам в кризисном состоянии после различных травм. Малейшая ошибка может стоить человеку жизни.

В настоящее время пострадавший мужчина чувствует себя нормально. Его перевели из реанимации в обычную палату для проведения соответствующего лечения.

Это уже не первый пациент с ранением сердца, которого спасли хирурги БСМП. В их практике было спасение пациента с ранением правого предсердия.