В Рязани массово отключили горячую воду и отопление из-за ремонта

В Рязани 5 февраля массово отключили горячую воду и отопление. Причина – проведение ремонтных работ, сообщает РМПТС.

Из-за проведения ремонта на магистральных сетях АО «Квадра» без отопительного ресурса остались следующие адреса:

улица Станкозаводская: дома № 22/10, 24, 26, 28к1, 28/9

улица Интернациональная: дома № 10, 11, 12, 13к1

улица Бирюзова: дома № 10, 11, 12, 13, 14, 15к1, 15к2

детский сад № 124 и школа № 56.

Ремонт проводит Дягилевская ТЭЦ, завершится он к 15 часам.

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Также в связи с проведением ремонтных работ на подающем трубопроводе в районе дома № 5 по улице Забайкальской до 15:00 временно прекращается подача отопления в домах 2, 3, 5, 17, 18, 19, 20, 21 и 22.

До 12 часов приостановлена подача горячей воды из-за замены задвижки на трубопроводе по следующим адресам:

Касимовское шоссе, дома 36, 36 к.1, 36 к.2, 40, 40 к.1, 40 к.2,

улица Советской Армии, дома 3 к.2, 3 к.3, 3 к.4

Детские сады №117, №150, школа №59.

Кроме того, до 16 часов приостановлена подача горячей воды по адресам:

улица Новоселов, дома 7, 7 к.1, 7 к.2

улица Советской Армии, дома 2, 2 к.1, 4, 4 к.1, 6, 6 к.1, 8, 10, 12, 14/9

детские сады №112, №4.

До 16 часов приостановили подачу горячей воды из-за ремонта на трубопроводе на улице Юбилейной:

улица Крупской, дома 2/14, 4

улица Юбилейная, дома 15а, 16, 16к.1, 17, 18, 19

детский сад №106, школа №55.

При возникновении вопросов или необходимости получения дополнительной информации просим обращаться по телефону: 55-05-86