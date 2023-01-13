В Рязани ликвидировали свалку новогодних елей и призвали граждан сдать новогодние деревья на утилизацию

12 января сотрудники Дирекции благоустройства ликвидировали свалку новогодних деревьев на улице Зафабричной в Рязани. Работники спецтехникой расчистили площадку и вывезли порубочные остатки на конюшню в селе Истобники Рыбновского района.

В мэрии напомнили, что живые ёлки относятся к твёрдым коммунальным, крупногабаритным отходам пятого класса опасности. Сваленные деревья могут стать причиной пожаров, так что необходимо их правильно утилизировать.

В субботу, 14 января, с полудня до 14 часов возле стадиона ЦСК будет работать сбор новогодних деревьев. Принимать будут натуральные ели, пихты и сосны любых размеров, букеты из еловых лап и праздничные венки. Деревья должны быть без украшений. Место сбора со стороны улицы Спортивной на площадке рядом со стадионом ЦСК. Акцию проводит сообщество «RECYCLE_RZN | экологическая организация» ВКонтакте.

Также можно самостоятельно отвезти деревья, например, на конную ферму в селе Истобники Рыбновского района или на «Мою маленькую ферму» Дом животных Рязань по адресу: ул. проезд Яблочкова, д. 6 строение 1.

Натуральные ели принимают в деревне Хирино, на конно-спортивном клубе «Росинант», в Алеканово на ферме-минизоопарке сельскохозяйственных животных и конно-спортивном клубе «Алекановский». Примут хвойные деревья в Агро-Пустыни на ферме северных оленей. В посёлке Ласковский можно отдать ёлочки на конный клуб «Рязанский табунок», а в деревне Сумбулово – на частный конный клуб.

Привоз можно организовать по предварительной договорённости.