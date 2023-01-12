В Рязани Коммунистический переулок отремонтируют «картами» в 2023 году

В Рязани дорогу на Коммунистическом переулке в 2023 году отремонтируют «картами». Об этом сообщила мэр Елена Сорокина.

Коммунистический переулок находится между 1-м и 2-м Безбожными улицами. 12 января глава администрации посетила его вместе с активистами группы «Народный контроль» и начальником управления благоустройства. Сорокина убедилась, что дорога на этом месте находится в неудовлетворительном состоянии – летом ямы, зимой наледь.

— Проблема налицо. Решение есть – в этом году включили участок в план ремонта «картами». При объявлении конкурса региональным Минтрансом обязательно будем участвовать в отборе, — сказала она.

Мэр также отметила, что в 2022 году в Рязани «картами» отремонтировали 47 участков дорог. Ремонт на многих из них произвели по обращениям местных жителей.

— В этом году готовы участвовать в конкурсном отборе по 48 участкам, — доложила глава горадминистрации.

Ещё один вопрос касался противогололедной обработки территории вокруг ТРЦ «Виктория Плаза». Сорокина обратила внимание, что там всегда большое скопление людей, многие идут в магазины от остановки общественного транспорта на площади Победы.

— Встретилась с представителем торгового центра, обсудили уборку и содержание прилегающей территории. Обработку общественных пространств продолжаем, проезжие части в местах оживленного движения посыпаем реагентом, тротуары – пескосоляной смесью или реагентом, — добавила мэр.