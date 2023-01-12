В Рязани Коммунистический переулок отремонтируют «картами» в 2023 году

В Рязани дорогу на Коммунистическом переулке в 2023 году отремонтируют «картами». Об этом сообщила мэр Елена Сорокина.
Коммунистический переулок находится между 1-м и 2-м Безбожными улицами. 12 января глава администрации посетила его вместе с активистами группы «Народный контроль» и начальником управления благоустройства. Сорокина убедилась, что дорога на этом месте находится в неудовлетворительном состоянии – летом ямы, зимой наледь.
Мэр также отметила, что в 2022 году в Рязани «картами» отремонтировали 47 участков дорог. Ремонт на многих из них произвели по обращениям местных жителей.
Ещё один вопрос касался противогололедной обработки территории вокруг ТРЦ «Виктория Плаза». Сорокина обратила внимание, что там всегда большое скопление людей, многие идут в магазины от остановки общественного транспорта на площади Победы.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram