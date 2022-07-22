В Рязани комиссия провела приёмку дворовых территорий на улицах Либкнехта и Соколовская

В Рязани состоялась приёмка дворов после ремонта с участием представителей управления благоустройства города, депутатского корпуса, подрядных организаций и общественности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Так, на территории двора дома № 3 по улице Либкнехта заменено асфальтобетонное покрытие, уложен новый бордюрный камень, обустроены подходы к подъездам. В ходе работы комиссии выявлены недостатки, связанные с водоотведением и благоустройством территории. В адрес подрядчика была направлена претензия об устранении недочётов в течение 10 рабочий дней.

На дворовой территории дома № 1 по улице Соколовская уложено новое асфальтовое покрытие, установлен бордюрный камень, обустроены пешеходные дорожки и подходы к подъездам, экопарковка. По оценкам специалистов, подрядчик выполнил работы качественно и в срок.

В 2022 году комплексные работы по благоустройству, включая ремонт дворовых проездов, проходят в 60 дворах.