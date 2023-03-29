В Рязани, Касимове и Скопине действуют пункты регионального Госюрбюро

В Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова создано государственное юридическое бюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь жителям региона.

Как сообщили в областном минтруда и соцзащиты населения, с начала работы бюро — 2023 года — консультации получили примерно 300 граждан. Свыше 110 вопросов касаются помощи семьям участников СВО. Предоставляется информация по правовым вопросам, в том числе в социально-бытовой сфере, а также оказывается юридическое сопровождение до разрешения проблемы.

Бесплатную юрпомощь могут получить семьи участников спецоперации, инвалиды I и II группы, пенсионеры, дети-сироты, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, малоимущие, а также другие категории лиц, имеющие право на получение такой меры соцподдержки.

Пункты регионального Госюрбюро работают в Рязани, Касимове и Скопине. Есть также мобильный офис для выездных приёмов в отдалённых населённых пунктах области или выездов к клиентам, которые не могут добраться самостоятельно.

За первичной правовой информацией можно обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52, телефон: +7 (4912) 51-36-70, 51-36-71.

График работы: понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30, перерыв: с 13:00 до 13:48, выходные: суббота, воскресенье.