В Рязани, как ожидается, на время отменят троллейбус №2 и автобус №5

В октябре 2022 маршруты общественного транспорта в Рязани планируют изменить. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил на заседании экономического комитета Рязанской городской думы руководитель МУП «УРТ» Андрей Суханов.

Как уточнил парламентарий, временно остановят троллейбусный маршрут №2 для сокращения убытков предприятия: на этом маршруте теперь есть коммерческий перевозчик. Автобусный маршрут планируется остановить из-за загруженности Северной окружной дороги, – пишет Медиарязань.

Маршрут автобуса №5 связывает центр Рязани с микрорайоном Канищево через Северную окружную дорогу. На маршруте работают 4 автобуса особо большого класса.

Троллейбус №2 ходит из Депо №3 до Октябрьского городка.