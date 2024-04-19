Пятница, 19 апреля, 2024

В Рязани эвакуировали посетителей ТРЦ «М5 Молл»

Автор: 7info

Опубликовано

Вечером в четверг, 18 апреля, в Рязани эвакуировали посетителей и работников ТРЦ «М5 Молл».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, в торговом центре сработала пожарная сигнализация. Пожара не было, вызов оказался ложным.

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