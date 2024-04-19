В Рязани эвакуировали посетителей ТРЦ «М5 Молл»

Вечером в четверг, 18 апреля, в Рязани эвакуировали посетителей и работников ТРЦ «М5 Молл».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, в торговом центре сработала пожарная сигнализация. Пожара не было, вызов оказался ложным.