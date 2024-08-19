Понедельник, 19 августа, 2024

В Рязани эвакуировали посетителей ТЦ «Барс на Московском»

Автор: 7info

Опубликовано

Днём в понедельник, 19 августа, в Рязани эвакуировали ТЦ «Барс на Московском». Об инциденте сообщил телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

По информации источника, в торговом центре сработала пожарная сигнализация.

Официальные данные уточняются.

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