В Рязани эвакуировали посетителей ТЦ «Барс на Московском»

Днём в понедельник, 19 августа, в Рязани эвакуировали ТЦ «Барс на Московском». Об инциденте сообщил телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

По информации источника, в торговом центре сработала пожарная сигнализация.

Официальные данные уточняются.