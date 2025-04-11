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Фото: администрация Рязани
Транспорт и дороги

В Рязани изменят организацию движения у платного путепровода в Соколовке

Алексей Самохин

В Рязани готовятся внести изменения в организацию дорожного движения на одном из ключевых участков. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Речь идёт об участке с круговым движением на Восточной окружной дороге в районе платного путепровода. Нововведения коснутся автомобилистов, следующих из микрорайона Дашково-Песочня и посёлка Карцево.

Как сообщили в мэрии, изменения вступят в силу в апреле текущего года. На перекрёстке планируется установка новых дорожных знаков приоритета. Это позволит чётко определить очередность проезда, что, по мнению специалистов, повысит пропускную способность участка.

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Согласно обновлённой схеме, преимущество получит направление «Дашково-Песочня — Восточный промузел». Транспорт, двигающийся от посёлка Карцево, будет уступать дорогу, поскольку это направление станет второстепенным.

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