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Понедельник, 28 февраля, 2022

В Рязани изменится маршрут автобуса №5

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В Рязани изменится маршрут автобуса №5

7info7

Рязанцев проинформировали об изменении муниципального маршрута №5. По сообщению мэрии, автобусы под этим номером будут следовать от площади Мичурина до остановки Телезавод.

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Изменения вводят с целью улучшения качества транспортного обсуживания жителей Канищева в часы «пик». От площади Мичурина автобусы будут ходить через центральный рынок, Медуниверситет, Дом художника, магазин Фаворит, гипермаркет Лента, Борковской карьер, улицы Бирюзова и Интернациональную, муниципальный рынок, 3-й квартал, остановки Аптека, Школа, ОКБ и «Телезавод».

Изменения вступят в силу 2 марта. Обслуживать обновлённый маршрут буду 4 автобуса особо большого класса.

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