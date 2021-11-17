В Рязани изменится маршрут автобуса № 10

В Рязани поменяются маршруты общественного транспорта. Постановления администрации города опубликовала газета «Рязанские ведомости».

Автобус № 10 (посёлок Мехзавода — посёлок Борки) будет ездить от Мехзавода до Телезавода.

Изменятся и путь следования автобуса по города.

В графе «Наименования промежуточных остановочных пунктов» слова «Вокзальная ул., пл. Победы, Гостиница Первомайская, (в прямом направлении Медуниверситет, Дом художника), Магазин Фаворит, Карьероуправле­ние, Шпалопропиточный завод, 10-й район пос. Борки, пос. Борки-1, пос. Борки-2, Детский сад № 45.» меняются словами «Вокзал Рязань-2, (в обратном направлении Первомайский пр-кт, Вокзал Рязань-1, Первомайский рынок, Гостиница Первомайская, пл. Победы, Вокзальная ул.), ТД Барс, ТРЦ Премьер, Автовокзал Центральный, Университет МВД России, Рязанская таможня, Памятник Братства по оружию, ул. Пирогова, Бронная ул., Клуб завода ТКПО, ДК Приокский, Парк им. Гагарина, 2-й квартал, 3-й квартал, Аптека, Школа (Интернациональная ул.), Больничный комплекс, Телезавод.».

«Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым пред­полагается движение ТС» слова «Первомайский пр-кт, (в прямом направлении ул. Павлова, ул. Кудрявцева, ул. Маяковского, Первомайский пр-кт), ул. Каширина, р-н п. Борки.» заменяются словами «Вокзальная ул., (в обратном направлении Первомайский пр-кт), Московское ш., Октябрьская ул., ул. Молодцова, Интернациональная ул.».

Число автобусов на маршруте увеличится с 1 до 5.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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