Воскресенье, 12 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани ищут очевидцев наезда на пенсионерку на улице Есенина

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Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев ДТП, жертвой которого стала 76-летняя пешеход.

ДТП случилось 6 марта 2023 года около 13:30 возле дома 42 по улице Есенина. За рулём грузовой ГАЗели находился 22-летний водитель. По предварительным данным, грузовик сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Впоследствии пешеход скончалась в медучреждении.

Если Вы стали очевидцем данного ДТП или располагаете какой-либо информацией, просьба обращаться в отдел №4 следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, к1 или по телефону 8 (4912) 44-46-08.

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