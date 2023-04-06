В Рязани ищут очевидцев массового ДТП с пострадавшими

Следственное управление МВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев дорожной аварии, в которой пострадали два человека.

ДТП произошло 21 октября 2022 года около 11:40 на улице Кремлёвский Вал в Рязани. По предварительной информации, Hyundai Creta под управлением нетрезвого 46-летнего жителя Путятинского района за рулём столкнулась с «Ладой Грантой», за рулём которой находился 55-летний рязанец, Datsun on-DO с 40-летним мужчиной за рулём и с ГАЗелью, за рулём которой находился 33-летний рязанец.

Водитель и 15-летняя пассажирка Datsun on-DO получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону 8 (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 к1.