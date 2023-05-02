В Рязани ищут очевидцев ДТП с пешеходом

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев дорожного происшествия, которое произошло 21 февраля 2023 года возле дома 27 по улице Черновицкой в Рязани.

Около 23:20 Toyota RAV4, за рулём которой находился 56-летний местный житель, сбил 45-летнего рязанца. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1.