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Среда, 5 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани иномарка сбила 11-летнюю девочку

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Во вторник, 4 апреля, в Рязани ребёнок пострадал от наезда легковой машины. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Всё случилось около 15:50 возле дома 14 по улице Качевской. За рулём Skoda Octavia находился 51-летний местный житель. По предварительным данным, его автомобиль сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.

В Рязани иномарка сбила 11-летнюю девочку

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