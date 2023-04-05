В Рязани иномарка сбила 11-летнюю девочку

Во вторник, 4 апреля, в Рязани ребёнок пострадал от наезда легковой машины. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Всё случилось около 15:50 возле дома 14 по улице Качевской. За рулём Skoda Octavia находился 51-летний местный житель. По предварительным данным, его автомобиль сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.