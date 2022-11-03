В Рязани идёт ремонт 16 участков дорог

В Рязани продолжается ремонт 16 участков дорог в рамках двухлетних контрактов. 2 ноября три объекта проинспектировала мэр Елена Сорокина — на улицах Циолковского, Семинарской и Промышленной.

На улице Циолковского новый асфальт не вскрывали. На участке протяжённостью полтора километра уложили два слоя асфальта и отремонтировали люки на проезжей части. Люки колодцев стоят в профиль с дорогой, они антивандальные — в них вмонтированы замки. На участке предстоит сделать съезды, парковки и нанести разметку. Это сделают в 2023 году.

На улице Семинарской на километровом ремонтируемом участке уложили два слоя асфальта, сейчас рабочие поднимают колодцы, чтобы установить «плавающие» люки. При фрезеровке колодцы опускают, кладут дорожное покрытие, а затем снова поднимают в уровень дороги. Это дороже, но позволит дольше эксплуатировать участок без ремонта. В следующем сезоне здесь сделают съезды, парковки и нанесут разметку.

На улице Промышленной по проекту — ремонт проезжей части и реконструкция тротуара. Дорожное полотно остаётся в тех же границах, что и до ремонта. Тротуар выровняли. От проезжей части он отделён зелёной зоной, где проходят коммуникации. Установили новый бордюрный камень и сделали бетонный лоток для отвода воды. В настоящее время завершается укладка верхнего слоя асфальта. В будущем году укрепят обочины и асфальтируют съезды.

ООО «Техногрупп» ведёт работы с опережением графика. На всех участках есть информационные стенды нацпроекта «Безопасные качественные автодороги» с информацией о сроках работ.

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