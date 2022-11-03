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Татьяна Проводина

В Рязани идёт ремонт 16 участков дорог

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Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

В Рязани продолжается ремонт 16 участков дорог в рамках двухлетних контрактов. 2 ноября три объекта проинспектировала мэр Елена Сорокина — на улицах Циолковского, Семинарской и Промышленной.

На улице Циолковского новый асфальт не вскрывали. На участке протяжённостью полтора километра уложили два слоя асфальта и отремонтировали люки на проезжей части. Люки колодцев стоят в профиль с дорогой, они антивандальные — в них вмонтированы замки. На участке предстоит сделать съезды, парковки и нанести разметку. Это сделают в 2023 году.

В Рязани идёт ремонт 16 участков дорог
В Рязани идёт ремонт 16 участков дорог
В Рязани идёт ремонт 16 участков дорог

На улице Семинарской на километровом ремонтируемом участке уложили два слоя асфальта, сейчас рабочие поднимают колодцы, чтобы установить «плавающие» люки. При фрезеровке колодцы опускают, кладут дорожное покрытие, а затем снова поднимают в уровень дороги. Это дороже, но позволит дольше эксплуатировать участок без ремонта. В следующем сезоне здесь сделают съезды, парковки и нанесут разметку.

В Рязани идёт ремонт 16 участков дорог
В Рязани идёт ремонт 16 участков дорог
В Рязани идёт ремонт 16 участков дорог

На улице Промышленной по проекту — ремонт проезжей части и реконструкция тротуара. Дорожное полотно остаётся в тех же границах, что и до ремонта. Тротуар выровняли. От проезжей части он отделён зелёной зоной, где проходят коммуникации. Установили новый бордюрный камень и сделали бетонный лоток для отвода воды. В настоящее время завершается укладка верхнего слоя асфальта. В будущем году укрепят обочины и асфальтируют съезды.

ООО «Техногрупп» ведёт работы с опережением графика. На всех участках есть информационные стенды нацпроекта «Безопасные качественные автодороги» с информацией о сроках работ.

В Рязани идёт ремонт 16 участков дорог
В Рязани идёт ремонт 16 участков дорог

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