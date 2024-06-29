Суббота, 29 июня, 2024

В Рязани и Касимове построят посадочные площадки для беспилотников

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанской области продолжается реализация нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Подробности сообщила на своей странице ВКонтакте зампред правительства региона Юлия Швакова.

На очередном заседании профильной рабочей группы участники обсудили вопросы, связанные с образовательными программами в этой сфере, созданием посадочных площадок, использованием БАС в лесном хозяйстве, а также развитие гонок дронов как вида спорта.

Рязанская область вошла в число 30 субъектов, участвующих в пилотном проекте по оснащению учебных заведений оборудованием для обучения в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотников. Сейчас в 17 школах и Рязанском колледже электроники ведется разработка образовательных программ, обучение педагогов, закупка оборудования, ремонт в помещениях. В результате будет создано 17 специализированных классов (кружков) в школах и 1 центр практической подготовки на базе колледжа. Обучение начнется с 1 сентября текущего года.

В 2027 году планируется начать создание двух посадочных площадок на территории областного аэропорта «Протасово» и в Касимове для обеспечения приема, наземного технического обслуживания, выпуска БАС. Минтранс региона направил предложения в Росавиацию о возможности переноса срока реконструкции посадочной площадки «Протасово» на 2026 год.

Рязанской области выделено федеральное финансирование на закупку в 2024 году БАС для использования в лесном хозяйстве. Регион получит БАС модели «Геоскан -801» на сумму более 20 млн руб., которые особенно необходимы в пожароопасный период.

В этом году создана региональная Федерация гонок дронов. Идет подготовка к спортивным соревнованиям с участием сборной Рязанской области. Тренировки проходят в «Кванториуме «Дружба», на стадионе ЦСК и других площадках. Рассмотрим возможности проведения соревнований на базе аэропорта «Протасово».

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