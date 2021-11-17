В Рязани и Касимове полицейские задержали злоумышленниц, объявленных в розыск

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали двоих женщин, скрывавшихся от правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Советскому району города Рязани задержали 35-летнюю рязанку. Ее подозревают в совершении кражи (ч.1 ст. 158 УК РФ). Она пыталась скрыться от органов дознания и была объявлена в федеральный розыск. Полицейские разыскали и задержали злоумышленницу.

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали 32-летнюю гражданку одной из стран СНГ, скрывавшуюся от правоохранительных органов родного государства. Ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело за уклонение от выплаты средств на содержание ребенка. Злоумышленница пыталась скрыться и была объявлена в межгосударственный розыск. Разыскиваемую задержали на территории Касимовского района.

Задержанных передадут инициаторам розыска.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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