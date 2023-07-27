Разрушенную вандалами скульптуру «Россия — Родина моя» пытается сохранить скульптор, Почётный гражданин города Рязани Раиса Лысенина.

С конца 80-х годов прошлого века скульптура стояла на Лыбедском бульваре, но была разрушена. Лысенина фрагментарно восстановила работу заслуженного художника РСФСР Антонины Усаченко, но пока не решён вопрос полного восстановления.

Для ее сохранения фонду «Творческое достояние» необходимо помещение площадью 20 квадратных метров. С этим вопросом Лысенина обратилась на личный приём к главе Рязани Татьяне Панфиловой, сообщает пресс-служба гордумы.

Как рассказала Раиса Лысенина, близкие и коллеги Антонины Усаченко прилагают усилия, чтобы вернуть памятник на улицы Рязани.