В Рязани хирурги удалили у двухлетнего ребенка опухоль весом 2 килограмма

Хирурги Рязанской областной детской клинической больницы (ОДКБ) провели сложную операцию, удалив у двухлетней девочки опухоль брюшной полости весом около 2 килограммов. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Мама первой заметила тревожные симптомы: животик дочери начал увеличиваться. После УЗИ врачи обнаружили образование диаметром почти 20 сантиметров. Дообследование в ОДКБ подтвердило наличие крупной опухоли в брюшной полости. К счастью, новообразование не затронуло жизненно важные органы.

Под руководством заведующего детским хирургическим отделением ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой, главного внештатного детского хирурга Минздрава Рязанской области Олега Ларькина, опухоль была успешно удалена. Это было непростым вызовом, учитывая, что масса ребенка составляла всего 14 килограммов.

«Операция прошла быстро и нетравматично. По первичным данным, опухоль доброкачественная», — рассказал Олег Ларькин.

После операции девочка чувствует себя хорошо. По словам хирурга, она уже бегает, прыгает, кушает и готовится к выписке. Врачи ожидают результатов дополнительных исследований, которые определят, потребуется ли дальнейшее лечение. Специалисты надеются, что операция поставит точку в этой истории.