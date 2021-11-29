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Понедельник, 29 ноября, 2021
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В Рязани грузовик едва не убил на переходе семью из шести человек

7info

В семья из шести человек, переходившая дорогу по «зебре», чудом избежала гибели под колёсами грузовика. Видео момента ДТП опубликовала группа «Главная дорога».

Опасный момент запечатлел видеорегистратор автомобиля, водитель которого пропускал пешеходов. Четверо взрослых, двое детей начали переходить дорогу, в этот момент по встречной полосе ехал грузовик. Он не спел затормозить, уходя от столкновения с остановившимися впереди машинами, водитель практически наехал на пешеходов.

Семью спасла реакция шедшего впереди мужчины, который сумел остановить компанию в безопасном месте.

После появления видео рязанская полиция проводит проверку.

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