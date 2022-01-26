В Рязани гендиректора предприятия и его сына будут судить за хищение 433 млн рублей

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора предприятия, занимавшегося изготовлением и сборкой продукции для нефтедобывающей промышленности. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурантами, кроме руководителя, проходят его сын, зять и знакомый, занимавшие ключевые должности на предприятии.

По версии следствия, организованная группа в период 2012–2015 годов похитили продукцию на 433 миллиона рублей. Для этого они использовали сложную схему фиктивного документооборота о якобы имевшей место передаче продукции подконтрольным фирмам-лже-посредникам.

Реклама

Сына гендиректора также обвиняют в хищении более 13,5 миллионов рублей у дочернего общества предприятия.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области, регионального УЭБиПК УМВД России.

Во время следствия возвращено более 142 миллионов рублей, на имущество стоимостью 100 миллионов наложен арест.

Вины подозреваемые не признали, активно мешали следствию.

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.