В Рязани шесть иностранцев после рейда захотели заключить контракт с ВС РФ

Военными следователями продолжается работа, призванная напомнить гражданам, недавно приобретшим гражданство России, об обязанности по постанове на воинский учет. Очередной рейд в Рязани следователи провели с сотрудниками военкомата.

Проверили 18 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан, 5 из которых доставлены в военный комиссариаты для постановки на воинский учет. 6 иностранных граждан изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Рейд традиционно затронул 5-ю оптовую базу Рязани, иные торговые, а также строительные площадки.

— Проводимой военными следователями и комиссариатами работой, с начала 2024 года на воинский учет принято более 700 натурализованных граждан. Более 500 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ, — говорится в сообщении.