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Татьяна Проводина

В Рязани двое мужчин ограбили магазин игрушек

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Фото из группы ЕГОРКА | Магазин игрушек| Рязань

Магазин игрушек «Егорка» в Рязани опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлён момент кражи товара двумя мужчинами. Видео появилось в группе магазина ВКонтакте.

«Помогите найти забывчивых покупателей!» – говорится в сообщении.

На кадрах два покупателя выбирают игрушки, потом одному становится «плохо» и он, наверно, случайно прячет игрушку у себя в куртке. Второй тем временем отвлекает продавца, выбирая другую игрушку и пытаясь её оплатить картой ВТБ, на которой нет средств. Потом посетители уходят, не оплатив товар.

Тех, кто знает мужчин на видеозаписи, просят напомнить вернуться в магазин и оплатить товар, который они «случайно» забрали.

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