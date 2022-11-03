В Рязани двое мужчин ограбили магазин игрушек

Магазин игрушек «Егорка» в Рязани опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлён момент кражи товара двумя мужчинами. Видео появилось в группе магазина ВКонтакте.

«Помогите найти забывчивых покупателей!» – говорится в сообщении.

На кадрах два покупателя выбирают игрушки, потом одному становится «плохо» и он, наверно, случайно прячет игрушку у себя в куртке. Второй тем временем отвлекает продавца, выбирая другую игрушку и пытаясь её оплатить картой ВТБ, на которой нет средств. Потом посетители уходят, не оплатив товар.

Тех, кто знает мужчин на видеозаписи, просят напомнить вернуться в магазин и оплатить товар, который они «случайно» забрали.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram