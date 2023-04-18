В Рязани до конца июля завершат ремонт 16 участков дорог в рамках двухлетних контрактов

Основные работы практически по всем объектам подрядчики выполнили в прошлом году, осталось устройство примыканий, съездов, замена дорожных знаков, нанесение разметки.

Сегодня совместно с подрядчиком, нашими специалистами и депутатом Рязанской городской Думы Александром Антоновичем Чайкой выехали на ул. Семинарскую. Здесь отремонтирован участок дороги от пересечения с улицей Соборной до пересечения с улицей Каширина — чуть более 1 км. На всем протяжении проведены работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия, завершается ремонт примыканий. Озвучили несколько замечаний, связанных с устройством съездов, до приемки подрядчик их устранит.

Посмотрели, как продвигается ремонт на улице Военных автомобилистов. Здесь, на протяжении почти 1.6 км, выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, произведено уширение дороги в районе железнодорожного переезда. Дополнительная полоса увеличит пропускную способность — в районе переезда часто были автомобильные заторы. С двух сторон появились широкие тротуары, обочину укрепят асфальтовой крошкой. 6 новых остановочных павильонов установят по двум сторонам дороги. Остается вопрос с устройством на этом участке освещения, эти работы планируем провести в рамках следующего этапа.

На месте отметила скопление мусора, подрядчик обещал все убрать. Культуру строительных работ необходимо соблюдать.

В этом году благодаря поддержке регионального Правительства и выстроенному взаимодействию с Минтрансом, отремонтируем еще 10 участков — более 8 км дорог. Это участок автомобильной дороги по 1-му Тракторному проезду от Народного бульвара до дома № 9 по 1-му Тракторному проезду; дорога по Коммунистическому переулку; автодорога в поселке Мехзавода; участок дороги по улице Орсовской от дома 1Б до дома 14А по Московскому шоссе; дорога по улице Рыбацкой; участок автомобильной дороги по улице Светлой; участок дороги по Скорбященскому проезду; участок от Восточного промузла до площадки корпорации «Технониколь»; дорога от Ряжского шоссе до а/к «Сатурн-2» и большой участок автодороги по Магистральной от улицы Октябрьской до улицы Станкозаводской.