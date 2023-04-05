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Среда, 5 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани до 1 октября снесут три аварийных дома

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Изображение от Freepik

Три дома в посёлке Шлаковый признаны аварийными и подлежащими сносу. Постановление за подписью заместителя главы администрации Михаила Ромодина опубликовано на сайте городской мэрии.

Собственники домов №1а, 6 и 16 в Северном переулке должны произвести их снос до 1 октября текущего года. В противном случае дома будут изъяты для муниципальных нужд.

Гражданам, выселяемым из указанных домов, должны предоставить благоустроенные жилые помещения. Создать и приобрести их предстоит ООО «НикоСтрой».

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