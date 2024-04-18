В Рязани директора строительной фирмы обвиняют в невыплате зарплаты

Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязани следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора крупной строительной организации по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Следствие установило, что с сентября 2023 года по апрель 2024 года руководитель компании не выплатил зарплату 15 своим сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 7 миллионов рублей.

У подозреваемого имелись необходимые финансовые средства для погашения задолженности.

В настоящее время по делу ведутся следственные действия. Следователи выясняют все обстоятельства преступления, цели и мотивы действий руководства организации.

Также проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности компании. Принимаются меры к погашению задолженности перед работниками.