В Рязани дети исполнили песню «Струна» для Героя России Владислава Головина

В Центре детского творчества «Стрекоза» прошел отчетный концерт «В вихре творчества». Гостями праздника стали сотрудники Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», депутат Рязанской городской Думы Антон Астафьев и Герой России Владислав Головин.

Воспитанники центра детского творчества «Стрекоза» в Рязани пригласили на свой отчетный концерт Героя России Владислава Головина. Об этом сообщает официальная страница центра ВКонтакте.

Накануне концерта у Владислава был день рождения и ребята приготовили ему сюрприз — исполнили песню «Струна», которую певица Юта посвятила героическому морпеху с красным рюкзаком.