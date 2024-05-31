Пятница, 31 мая, 2024

В Рязани дети исполнили песню «Струна» для Героя России Владислава Головина

Автор: 7info

Опубликовано

Скриншот видео

В Центре детского творчества «Стрекоза» прошел отчетный концерт «В вихре творчества». Гостями праздника стали сотрудники Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», депутат Рязанской городской Думы Антон Астафьев и Герой России Владислав Головин.

Воспитанники центра детского творчества «Стрекоза» в Рязани пригласили на свой отчетный концерт Героя России Владислава Головина. Об этом сообщает официальная страница центра ВКонтакте.

Накануне концерта у Владислава был день рождения и ребята приготовили ему сюрприз — исполнили песню «Струна», которую певица Юта посвятила героическому морпеху с красным рюкзаком.

— Это стало самым трогательным и эмоциональным моментом вечера! — говорится в сообщении.

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